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BBC

الخارجية المصرية: الاحتلال يستهدف مواقع مدنية في قصفه المستمر

06:13 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

وزير الخارجية سامح شكري

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وكالات

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الشعب الفلسطينى يعانى من القصف المستمر واستهداف مواقع مدنية وغياب سبل العيش من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع شكري خلال مؤتمر مشترك عقده مع نظيره الإيطالي في مقر وزارة الخارجية اليوم، أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين، للتأكيد على ضرورة احتواء الأزمة والأضرار الإنسانية الواقعة بين الطرفين، موضحا أهمية تصاعد الأصوات الدولية لخفض التصعيد والتوقف عن الحرب.

وأوضح وزير الخارجية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتى فى إطار الدور العربى الداعم للموقف الفلسطينى وضرورة وقف التصعيد، مشددا على أهمية تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى.

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