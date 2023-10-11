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BBC

سلطات الاحتلال تغلق مطار بن جوريون بعد قصف المقاومة لتل أبيب

03:55 م الأربعاء 11 أكتوبر 2023

مطار بن جوريون

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وكالات

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مطار بن جوريون في تل أبيب جراء قصف من كتائب الحماس للمدينة، حسبما ذكرت "العربية".

واستهدفت صواريخ كتائب القسام، الأربعاء، مدينة تل أبيب، ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة واستهدافها بالغارات المتواصلة التي أدت إلى استشهاد ما يقرب من 1100 شخص.

وتراجعت حركة الطيران في مطار "بن جوريون" الدولي القريب من تل أبيب، بشكل كبير، بسبب الصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وتم إلغاء نحو نصف عدد الرحلات المغادرة حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكره مسؤولو المطار، في ظل استمرار شركات الطيران الدولية في تقليص حجم عملياتها المتجهة من إسرائيل وإليها.

ونظمت بعض الدول رحلات إجلاء لرعاياها، بينما تستمر دول أخرى مثل الولايات المتحدة، في الاعتماد على الخدمات التجارية.

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