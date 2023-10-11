950 شهيدًا فلسطينيًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

غزة - (د ب أ)

قالت وزارة الصحة في غزة إن 950 شخصًا على الأقل استشهدوا وأصيب نحو خمسة آلاف آخرين بجروح في الهجمات الجوية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء أن 1200 شخص على الأقل لقوا حتفهم في إسرائيل وأصيب نحو 2700 آخرين، جراء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد الاحتلال الإسرائيلي.