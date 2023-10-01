الحكومة البريطانية تدافع عن قرار عدم الالتزام بتعهدات بيئية
لندن - (بي بي سي)
دافع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن قرار بريطانيا مؤخرا عدم الالتزام بتعهدات بيئية سابقة كان يفترض بها الوفاء بها وفق جدول زمني محدد ودقيق امتثالا لما قطعته على نفسها من التزامات مع بلدان أخرى في مواجهة تغير المناخ.
وقال سوناك قبل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين إن الحكومة ترى أن قرارها صائب ومقتصد لتخليص الناخبين من تكاليف وأعباء
لكن نشطاء البيئة وأنصار المناخ وآخرون من منتقدي القرار يتهمونه بالتفريط وعدم صون السياسات البيئية الوطنية والمغامرة بها لصالح تحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى وتحت ضغط الحاجة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية.
وحاول سوناك أيضًا الدفاع عن سجل محاولاته مجابهة ارتفاع التضخم في البلاد والذي يسجل أعلى مستوى له منذ عقود ويشكل تحديا أمام المسؤولين.
وتظهر استطلاعات الرأي في المملكة تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم الذي مكث في السلطة أكثر من عقد من الزمن.
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