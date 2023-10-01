المرصد: قتيلان جراء انفجارات في مبنى للحرس الثوري الإيراني في دمشق

دمشق - ( د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بسقوط قتيلين جراء انفجارات وقعت في مبنى في قرى الأسد بريف دمشق الغربي.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا في بيان صحفي اليوم: "سمع دوي ثلاث انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل السبت/الأحد وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني بجانب مسجد الحمزة في قرى الأسد بريف دمشق الغربي".

وأضاف المرصد أنه "لم يشاهد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي، وأدت الانفجارات بحسب المعلومات الأولية إلى سقوط قتيلين من جنسية غير معروفة حتى اللحظة في المبنى ووقوع أضرار مادية كبيرة".

وأشار المرصد إلى أنه في 15 أغسطس الماضي ، فجرت إسرائيل مستودعات للصواريخ ضمن اللواء 81 التابع للفرقة الثالثة بقوات النظام في منطقة الرحيبة بريف دمشق الشمالي الشرقي".