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BBC

إصابة سبعة أشخاص جراء انقلاب سيارة إطفاء بألمانيا

11:56 ص الأحد 01 أكتوبر 2023

أرشيفية لانقلاب سيارة إطفاء

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برلين - (د ب أ)

انقلبت سيارة إطفاء خلال رحلة تدريبية في منطقة فالرفينج بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، ما أسفر عن إصابة سبعة رجال إطفاء.

كما أسفر الحادث عن وقوع خسائر مادية بقيمة تقارب 350 ألف يورو.

ووفقا لتصريحات الشرطة، انحرف قائد السيارة 32 عاما بسيارة الإطفاء إلى خارج الطريق لأسباب غير معروفة بعد، وعلى إثر ذلك انقلبت السيارة في حقل مجاور.

وأدى الحادث إلى وقوع إصابات طفيفة لسبعة من رجال الإطفاء الثمانية الذين كانوا على متن السيارة. وتم نقل المصابين الذين تتراوح بين 17 و47 عاما إلى المستشفى.

كما أدى الحادث إلى تدمير سيارة الإطفاء بالكامل.

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