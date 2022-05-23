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الأمم المتحدة : نزوح 5700 أسرة يمنية منذ مطلع 2022

12:44 م الإثنين 23 مايو 2022
الأمم المتحدة : نزوح 5700 أسرة يمنية منذ مطلع 2022

الأمم المتحدة

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صنعاء - (د ب أ):

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، نزوح أكثر من 5700 أسرة يمنية جراء الصراع، منذ مطلع العام الجاري 2022.

وأفادت المنظمة، عبر حسابها على تويتر، بأن "مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، رصدت أكثر من 5700 أسرة يمنية نزحت مرة واحدة على الأقل حتى الآن في عام 2022".

وأضافت المنظمة الأممية أن النازحين ليس لديهم خيار سوى بدء حياتهم من جديد.

واستطردت بالقول :"في شهر مارس، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 100 أسرة على الانتقال والاستقرار في مخيم الثومان في مأرب".

وأدى الصراع في اليمن إلى نزوح قرابة 4.3 ملايين شخص، وفق تقارير أممية سابقة.

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