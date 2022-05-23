Masrawy logo white

إعلان

بعد اغتيال قيادي في الحرس الثوري.. رئيسي يتعهد بالثأر

10:13 ص الإثنين 23 مايو 2022
بعد اغتيال قيادي في الحرس الثوري.. رئيسي يتعهد بالثأر

إبراهيم رئيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طهران - (د ب أ):

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالثأر لدم قيادي بالحرس الثوري تم اغتياله أمس في أحد شوارع العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيسي القول اليوم الاثنين :"لا شك أن الاستكبار العالمي متورط في هذه الجريمة"، معتبرا ارتكاب مثل هذه الجرائم "مؤشرا على يأس وعجز الأعداء".

وكلف المسؤولين الأمنيين بالتركیز والمتابعة الجادة لهذه الجریمة، حتى يتم الأخذ بالثأر.

وكان عنصران يستقلان دراجة نارية أطلقا النار عصر أمس الأحد على العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي في طهران عند دخوله إلى منزله ما أدى إلى مقتله.

مستلزمات للطوارئ لابد أن تتواجد بسيارتك..

تعرف عليها
إبراهيم رئيسي الحرس الثوري اغتيال قيادي في الحرس الثوري

الخبر التالى:

العراق تحت وطأة عاصفة ترابية جديدة تغلق المطارات وتعطّل الدوام الرسمي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا