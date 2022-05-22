العواصف تقتل 5 أشخاص وتقطع الكهرباء عن مليون منزل في كندا

تورنتو - (د ب أ)

أودت عواصف عاتية عديدة بحياة ما لا يقل عن خمسة أشخاص في كندا مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي).

وقالت وزارة البيئة الكندية اليوم الأحد إن الطقس السيء أحدث دمارا في مقاطعتي أونتاريو وكوبيك ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل.

ووصلت سرعة الريح التي تم قياسها في مدن تورنتو ومونتريال وأوتاوا إلى 130 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن مثل هذه العواصف العاتية تعد نادرة في هذه المنطقة وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط أشجار عليهم فيما توفيت امرأة جراء انقلاب قاربها في نهر فرعي لنهر سانت لورانس.

وذكر موقع "باور اوتيج" الإلكتروني أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 925 ألف منزل في أونتاريو وكوبيك مساء أمس، وهو ما يعد عددا كبيرا بالنسبة لكندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة فقط.

واستمر انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل حتى بعد ظهر اليوم.

وكتبت شركة هيدرو لتوزيع الكهرباء على تويتر أن من المتوقع مرور عدة أيام قبل أن تتمكن من إعادة الإمداد بالكهرباء.