إيران تعتبر اغتيال قائد بالحرس الثوري "عملاً إرهابيًا"

وكالات

أكد وسائل إعلام إيرانية، أن القيادي العسكري الإيراني حسن صیاد خدایاري الذي تم اغتياله اليوم أمام منزله كان من كبار القيادات العسكرية الإيرانية في سوريا.

واعتبرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اغتيال خدایاري عملاً إرهابيًا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، الأحد، اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين أمام منزله في شارع مجاهدي الإسلام بالعاصمة طهران.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن صياد خداياري الذي تم اغتياله اليوم أمام منزله شارك سابقًا في الحرب السورية.