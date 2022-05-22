تركيا تستدعي السفير الأمريكي

أنقرة - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، بأن وزارة الخارجية استدعت السفير الأمريكي.

وأضافت أن الخارجية أبلغت السفير استياءها من بيان أصدرته السفارة قبيل انطلاق احتجاجات شهدتها إسطنبول أمس.

وكانت السفارة دعت المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، وأرجعت هذا إلى "استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حالات سابقة".

وتظاهر آلاف المحتجين في اسطنبول أمس ضد حكم بسجن السياسية المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو المنتمية لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

وخرجت التظاهرات احتجاجا على تأييد محكمة الاستئناف التركية العليا حكما بالسجن لمدة حوالي خمس سنوات بحق كفتانجي أوغلو، التي تمت إدانتها بالإساءة للرئيس والدولة التركية، بناء على منشوراتها عبر موقع تويتر من 2012 إلى 2017.

كما تم حرمان كفتانجي أوغلو من المشاركة في الحياة السياسة لمدة خمس سنوات.