المركبة "ستارلاينر" الفضائية تصل إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة

واشنطن- (د ب أ):

وصلت المركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة بوينج الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية مساء الجمعة لأول مرة.

وبعد نحو يوم من إنطلاقها، التحمت المركبة الفضائية غير المأهولة بمحطة الفضاء الدولية على بعد 400 كيلومتر فوق الأرض، وهي تحمل إمدادات لناسا والطاقم يبلغ وزنها نحو 225 كجم وشحنة لبوينج يبلغ وزنها أكثر من 130 كجم.

وكانت الرحلة الناجحة اختبارا مهما لمركبة "ستارلاينر" التي تواجه أزمة، حيث تسببت سلسلة من المشكلات في تأخير المشروع لمدة عامين عن موعده المقرر.

وتخطط بوينج لاستخدام "ستارلاينر" لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل، لتوفر بديلا لمركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وكان من المقرر إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في يوليو 2021.

يشار إلى أنه في أول رحلة تجريبية جرت في ديسمبر 2019، لم تتمكن المركبة من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشكلة في الإشعال التلقائي لأنظمة الدفع.