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فرنسا تؤكد حالة إصابة بجدري القرود

01:48 م الجمعة 20 مايو 2022
فرنسا تؤكد حالة إصابة بجدري القرود

فرنسا تؤكد حالة إصابة بجدري القرود

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باريس- (د ب أ)

رصدت فرنسا حالة إصابة بجدري القرود، وذكرت سلطات الصحة الوطنية أن رجلا /29 عاما/ في منطقة "باريس الكبرى" أصيب بفيروس جدري القرود، بدون السفر إلى دولة، ينتشر فيها الفيروس.

وأضافت السلطات أنه لم تظهر أي أعراض خطيرة على الرجل وتم عزله في المنزل. وتم إبلاغ الأشخاص الذي كان على اتصال بهم ،وإصدار تعليمات لهم حول كيفية التصرف لتفادي نقل الفيروس.

وإضافة إلى فرنسا ، تم حتى الأن رصد حالات إصابة بجدري القرود في بلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال واستراليا.

وينتقل جدري القرود في منطقة وسط وغرب إفريقيا، والذي غالبا ما يكون بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، ويعتبر مرضا متوطنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم اكتشافه بها لأول مرة في عام 1970.

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