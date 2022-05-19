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ماكدونالدز توافق على بيع مطاعمها في روسيا لمشغلها الحالي

03:48 م الخميس 19 مايو 2022
ماكدونالدز توافق على بيع مطاعمها في روسيا لمشغلها الحالي

ماكدونالدز

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شيكاغو- (د ب أ)

وافقت شركة ماكدونالدز على بيع مطاعمها في روسيا لصاحب رخصة تشغيلها حاليا ألكسندر جوفور، بعد أيام فقط من إعلان الخروج من الدولة على خلفية غزوها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان اليوم الخميس، لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية أن جوفور سوف يشتري مطاعمها بالكامل في روسيا ويشغلها تحت اسم جديد.

ولم يتم الإعلان عن شروط الصفقة، ويحتاج إتمام الصفقة للوفاء بشروط، من بينها الحصول على موافقات تنظيمية، وتتوقع ماكدونالدز إتمام الصفقة في غضون أسابيع.

يشار إلى أن الانسحاب السريع لهذه العلامة التجارية من روسيا يمثل لحظة رمزية، نظرا لأن ماكدونالدز كانت من أوائل العلامات التجارية الغربية التي تفتح أعمال هناك مع قرب انتهاء الحرب الباردة.

وكانت الشركة قد أغلقت مطاعمها في روسيا في مارس ثم أعلنت بعد ذلك بشهرين أنها سوف تبيعها.

ويبلغ عدد العاملين في ماكدونالدز في روسيا 62 ألف شخص,.

وقالت الشركة إن جوفور وافق على الاحتفاظ بالعاملين لما لا يقل عن عامين، بالإضافة إلى الحفاظ على الالتزامات الحالية مع الموردين والملاك والمرافق.

وكان جوفور قد حصل على رخصة تشغيل سلسلة ماكدونالدز في روسيا عام 2015، ويشغل 25 مطعما للمجموعة نفسها في سيبيريا.

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