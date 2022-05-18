الاتحاد الأوروبي يقدم 3 ملايين يورو لدعم خطة الناقلة صافر

بلجيكا - (أ ش أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم ثلاثة ملايين يورو لدعم خطة تنسقها الأمم المتحدة لمواجهة ما وصفه بأنه "التهديد البيئي الذي يشكله الخزان صافر في البحر الأحمر".

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء: إن الخزان صافر معرض لخطر التسرب النفطي أو الانفجار الوشيك، محذرا من كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية محتملة في اليمن والبحر الأحمر قد تحدث جراء ذلك".

وأضاف أن خزان صافر يمكن أن يتسبب في اضطراب كبير في التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر مضيق باب المندب، مؤكدا أنه سيواصل الجهود للتواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان توفر متطلبات التمويل الكاملة المطلوبة لتحقيق العملية.

والناقلة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن حاجتها لجمع 80 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين، لتمويل خطة إنقاذ الخزان النفطي التي تشمل استئجار سفينة كبيرة لنقل مخزون الناقلة، والذي يزيد عن مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى تكاليف أعمال الصيانة التي ستستمر لمدة 18 شهرا.