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حالتا وفاة وعشرات من حالات الاختناق جراء عواصف غبارية شمالي سوريا

10:33 م الأحد 15 مايو 2022
حالتا وفاة وعشرات من حالات الاختناق جراء عواصف غبارية شمالي سوريا

عاصفة ترابية

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دمشق - ( د ب أ )

تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا اليوم الأحد لعاصفة غبارية ومطيرة تسببت في حالتي وفاة وعشرات من حالات الاختناق .

وقال مصدر طبي في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)" استقبلت المشافي والمراكز الصحية في مدينتي الرقة والطبقة عشرات حالات الاختناق وضيق التنفس أغلبهم أطفال وكبار سن بسبب العاصفة الغبارية التي لا تزال مستمرة في عموم مناطق ريف الرقة وأدت إلى توقف حركة السير على الطرق العامة وبطء حركة السير داخل المدن ".

وفي محافظة دير الزور قال مصدر طبي في مشفى الأسد لـ ( د .ب. أ ) " توفى رجل وولده جراء سقوط جدار عليهما بسبب العاصفة الهوائية والغبارية كما وصل إلى مشافي دير الزور عشرات حالات الاختناق لاطفال وكبار سن ".

وفي ريفي حلب الشرقي والرقة الشمالي تعرضت المناطق المجاورة للحدود مع تركيا لعاصفة مطيرة مصحوبة بحبات البرّد أثرت بشل كبير على محصول القمح والشعير الذي أقترب حصاده .

وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا خلال الشهر الماضي عدت عواصف غبارية بسبب الجفاف الذي تتعرض له المناطق وعدم انبات المحاصيل ،ما أثر بشكل كبير على محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات .

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