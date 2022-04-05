موسكو تتهم وزيرة الخارجية الألمانية باتباع "نهج عدواني مناهض لروسيا"

موسكو - (د ب أ)

هاجمت الحكومة الروسية وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بأشد العبارات وذلك بعد طرد عشرات من الدبلوماسيين الروس من ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء إن بيربوك تتبع "نهجا عدوانيا مناهضا لروسيا" ومحملا بسخرية من نوع خاص.

تأتي تصريحات زاخاروفا كرد فعل على قرار بيربوك الصادر أمس الاثنين بإعلان 40 دبلوماسيا روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وقالت زاخاروفا إن هناك 40 روسيا يعملون في ألمانيا سيتعين عليهم مغادرة البلاد "بدون أي أسباب معقولة"، وأضافت أن هذا إجراء غير مسبوق ويهدف إلى "تدمير بنية كاملة في العلاقات الثنائية".

كانت بيربوك اتهمت الدبلوماسيين بأنهم " كانوا يعملون هنا في ألمانيا كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا".

وقالت زاخاروفا إن ما صرحت به بيربوك هو من قبيل "دعاية الكراهية" وأعلنت أن بلادها ستتخذ رد فعل ملموسا على خطوة المواجهة التي وصفتها بأنها تمثل ضربة ضد "روابطنا مع ألمانيا"، وأكدت زاخاروفا أن الجانب الألماني وحده هو المسؤول عن التداعيات المدمرة واتهمت برلين بأنها أظهرت مرة أخرى نهجها غير الودي حيال موسكو.

واتهمت زاخاروفا بيربوك بأنها تعاني "هيستريا معاداة الروس" لافتة إلى أن الوزيرة الألمانية اتخذت قرارها في ضوء الموقف في بلدة بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

ونفت زاخاروفا مجددا قيام جنود روس بقتل مدنيين عزل أو مكبلين.