روسيا تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بسبب العقوبات

موسكو - (د ب أ)

ذكر رئيس برنامج الفضاء الروسي إن روسيا سوف تنسحب من محطة الفضاء الدولية، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وهي خطوة ألقت فيها باللائمة على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت وكالتا الأنباء الروسية تاس وريا نوفوستي نقلا عن مدير عام وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) دميتري روجوززين، القول في مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم السبت، "القرار اتخذ بالفعل، ونحن لسنا ملزمين بالتحدث عنه علانية".

وأضاف "اكتفي بقول إنه تماشيا مع التزاماتنا، سوف نبلغ شركاءنا بنهاية عملنا في محطة الفضاء الدولية مع وجود إشعار لمدة عام"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان روجوزين قد هدد أوائل الشهر الجاري بإنهاء مهمة روسيا إلا إذا رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا العقوبات ضد الشركات العاملة في قطاع الفضاء الروسي.