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رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

05:16 م السبت 30 أبريل 2022
رئيس وزراء باكستان يؤدي مناسك العمرة

محمد شهباز شريف

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الرياض - (د ب أ):

أدى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، مناسك العمرة في مكة المكرمة في أول زيارة خارجية له بعد توليه المسؤولية في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن عددا من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام كانوا في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني لدى وصوله المسجد الحرام.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بحث، ورئيس وزراء باكستان، امس الجمعة، العلاقات التي تربط بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.

وانتُخب شريف رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الثقة في 11 أبريل الجاري.

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