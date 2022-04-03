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جوتيريش يعرب عن صدمته البالغة جراء فظائع الروس في بوتشا الأوكرانية

10:25 م الأحد 03 أبريل 2022
جوتيريش يعرب عن صدمته البالغة جراء فظائع الروس في بوتشا الأوكرانية

أنطونيو جوتيريش

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نيويورك - (د ب أ)

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،عن صدمته جراء صور الفظائع المرتكبة في بلدة بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال جوتيريش في بيان: "أنا مصدوم للغاية لصور المدنيين القتلى في بوتشا".

وأضاف: "من الضروري إجراء تحقيق مستقل يؤدي لمحاسبة فعالة"، في استجابة لصور منتشرة على نطاق واسع لمقابر جماعية وجثث ملقاة بشوارع بوتشا، التي انسحبت منها القوات الروسية مؤخرا.

وكان قد تم العثور 280 جثة في ضاحية بوتشا قرب كييف بعد انسحاب الجيش الروسي منها بعد قتال استمر لعدة أسابيع .

ونفت روسيا مسؤوليتها عن قتل مدنيين في بوتشا

وطالبت الولايات المتحدة والأتحاد الاوروبي بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

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