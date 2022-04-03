واشنطن: رفع العقوبات عن روسيا مرهون بنتائج المفاوضات مع أوكرانيا

واشنطن - (أ ش أ):

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إمكانية رفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بناء على نتيجة المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وقال بلينكن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتشاور باستمرار مع حلفائها بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، لكنها تراعي حاجة دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم فقد موارد الطاقة التي تحتاجها.