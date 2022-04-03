أوكرانيا تطلق اليوم محاولة جديدة لإجلاء عالقين في ماريوبول

برلين- (د ب أ(:

تطلق السلطات الأوكرانية، بالتعاون مع الصليب الأحمر، اليوم الأحد محاولة جديدة لإجلاء عالقين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وأفادت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، عبر تلجرام، بأن "سبع حافلات ستحاول الاقتراب من ماريوبول"، وأضافت أن ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سترافق الحافلات.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 100 ألف شخص لا يزالون في المدينة المحاصرة، والتي تعاني من دمار واسع. وشهدت الأيام الماضية العديد من المحاولات للوصول إلى المدينة.

وتتهم روسيا الصليب الأحمر بعدم الإعداد جيدا للمهمة. وقالت موسكو إن القافلة لم تصل أمس إلى مدينة بيرديانسك، والتي من المخطط أن تكون محطة توقف، وذلك لأسباب غير معروفة.

وقالت فيريشوك إن هناك 17 حافلة مستعدة للإجلاء بالقرب من بيرديانسك اليوم، عشرة منها مخصصة لسكان ماريوبول.