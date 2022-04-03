أوكرانيا: هناك آمال بشأن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في المستقبل القريب

كييف - (د ب أ)

تعتقد الحكومة في كييف أن أولى الإشارات الإيجابية بدأت تظهر، بعد أسابيع من المفاوضات بين مندوبي روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا في تصريحات للتلفزيون الرسمي مساء اليوم السبت إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان قريبا.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم بالفعل بصدد مسودات الوثائق المتعلقة بالمفاوضات حتى أن "المحادثات المباشرة بين رئيسي الدولتين" باتت محتملة. لكنه لم يدل بأي تفاصيل عن الوضع الحالي للمفاوضات.

