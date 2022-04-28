بوتين يشكر اردوغان على مساعدته في تبادل سجينين بين موسكو وواشنطن

موسكو - (د ب ا):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "امتنانه" لنظيره التركي رجب طيب اردوغان على المساعدة في تبادل سجينين مع الولايات المتحدة ، حسبما أعلن الكرملين اليوم الخميس.

ووفقا للكرملين ، ساعد اردوغان في ضمان مبادلة الروسي قسطنطين ياروشينكو بالمواطن الأمريكي تريفور ريد في المطار بالعاصة التركية أنقرة.

كانت موسكو وواشنطن قد أصدرا إعلانا مفاجئا أمس الأربعاء بشأن عملية التبادل التي تم مناقشتها لفترة طويلة.

وتوصل الطرفان إلى الأرضية المشتركة وسط مواجهات مريرة بسبب الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

كان بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناقشا التبادل المحتمل في قمة عقدت في جنيف العام الماضي.

ووصل ياروشينكو إلى موسكو مساء الأربعاء ، ووفقا لتقريربثه التليفزيون الرسمي الروسي ، اشتكى ياروشينكو من تعرضه للتعذيب على مدار 12عاما خلال احتجازه في الولايات المتحدة . وتم نقله جوا وهو مقيد اليدين والقدمين.

كان قد صدر بحق ياروشينكو حكم بالسجن عشرين عاما لتهريبه مخدرات في الولايات المتحدة عام 2010.

وعاد المواطن الأمريكي ريد إلى بلاده عبر تركيا . وكان قد صدربحقه حكم بالسجن تسعة أعوام في عام 2020 بسبب العنف المزعوم ضد الشرطة الروسية.

وبينما يقدر مسؤولون في موسكو أن عدد السجناء الروس في الولايات المتحدة بما يصل إلى 800 ، هناك نحو عشرين مواطنا أمريكيا في السجن في روسيا.