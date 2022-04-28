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جوتيريش يدعم التحقيق في جرائم حرب في بوتشا بأوكرانيا

08:53 م الخميس 28 أبريل 2022
جوتيريش يدعم التحقيق في جرائم حرب في بوتشا بأوكرانيا

أنطونيو جوتيريش

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برلين - (د ب أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن دعمه لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب جرائم حرب في بوتشا خلال زيارة للبلدة الأوكرانية.

وقال جوتيريش إنه من المهم أن يتم إجراء تحقيق شامل في الفظائع ومحاسبة المسؤولين. وناشد روسيا التعاون مع المحكمة.

وزار جوتيريش مدينتي بوروديانكا وإربين اللتين تعرضتتا لهجمات روسية شديدة. وتم العثور على العديد من القتلى المدنيين في المدن الثلاث بعد انسحاب القوات الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الخميس.

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