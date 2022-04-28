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ستولتنبرج: قيمة مساعدات الناتو العسكرية لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار

07:09 م الخميس 28 أبريل 2022
ستولتنبرج: قيمة مساعدات الناتو العسكرية لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار

حلف شمال الأطلسي

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بروكسل - (أ ش أ):

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الحلف قدموا بالفعل مساعدات لأوكرانيا لا تقل قيمتها عن 8 مليارات دولار.

وجاءت هذه التصريحات، وفق ما نشره حلف الناتو عبر موقعه الإلكتروني، عقب اجتماع ستولتنبرج مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ومؤتمر رؤساء المجموعات السياسية السبع في البرلمان ببروكسل.

وأكد الأمين العام أن الناتو والاتحاد الأوروبي يقفان معًا في تضامن مع أوكرانيا. كما رحب بالعقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وذكر ستولتنبرج أن حلفاء الناتو قدموا حتى الآن ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من الدعم العسكري لأوكرانيا ويواصلون تكثيف الجهود.

وأشاد ستولتنبرج بدعم البرلمان الأوروبي القوي لأوكرانيا، مشددا على أن الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي أمر حيوي في هذه اللحظة الحاسمة لأمنهما المشترك.

وأشار إلى المستوى غير المسبوق من التعاون بين المنظمتين في مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في غرب البلقان، بشأن الأمن الإلكتروني والمرونة والأمن البحري.

وردا على سؤال من الصحفيين عن مدى السرعة التي يمكن أن تسير بها عملية الانضمام إلى الناتو، إذا قررت فنلندا والسويد التقدم، قال الأمين العام: "الأمر متروك لفنلندا والسويد بالطبع لتقرير ما إذا كانا يرغبان في التقدم بطلب للحصول على عضوية في الناتو أم لا.

واستدرك قائلا: ولكن. إذا قررا التقديم، فسيتم الترحيب بفنلندا والسويد بأذرع مفتوحة في حلف الناتو، مضيفا أن فنلندا والسويد هما أقرب شركائنا وهما ديمقراطيات قوية وناضجة وأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الأمين العام للناتو: لقد عملنا أيضًا مع فنلندا والسويد في العديد من المهام والعمليات المختلفة. لذلك إذا تقدما، سنرحب بهما وأتوقع أيضًا أن تكون العملية سريعة.

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حلف شمال الأطلسي أوكرانيا الناتو

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