الهند وباكستان تواجهان موجة حر مبكرة وشديدة

نيودلهي- (د ب ا):

تواجه الهند وباكستان موجة حر مبكرة وشديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في الدولتين 40 درجة مئوية، كما أصدرت هيئة الطقس في الدولتين تحذيرا من الطقس.

ويشار إلى أن الهند سجلت أعلى درجات حرارة في شهر مارس تعد الأعلى منذ 122 عاما، عندما بدأ تسجيل البيانات.

ويشار إلى أن الحر الشديد ليس غير شائع في جنوب آسيا، ولكن توقيته هو غير المعتاد. وعادة ما لا يتم تسجيل مثل هذه الدرجات المرتفعة للحرارة حتى مايو أو يونيو.

وقال ديليب مافالانكار مدير المعهد الهندي للصحة العامة إن موجة الحر المبكرة تمثل تحذيرا لما سوف يحدث خلال الشهرين المقبلين.

ووفقا لتحليل لمريم زاهاريه وفريدريك اوتو من كلية لندن الملكية، فإن التغير المناخي يؤدي لحدوث موجات حر الشديد بصورة أكثر تكرارا في الهند.