بريطانيا تسحب كتابا للأطفال يحوي صورًا مسيئة للمسلمين

قررت بريطانيا سحب كتاب موجه للأطفال، من الأسواق والمكتبات، بسبب شكاوى حول رسائله العنصرية ضد المسلمين، حسبما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية.

ونشرت دار جامعة أوكسفورد للطباعة، في عام 2001، سلسلة للأطفال، أبطالها 3 أطفال: بيف وتشيب وكيبر، يجوبون بلدانا وثقافات مختلفة.

وفي إحدى كتب السلسلة الشهيرة، يسافر الأطفال إلى الشرق الأوسط، حيث يواجهون أشخاصًا "غير ودودين" في مكان "مخيف"، وتظهر الرسمات ملامح سكان المكان، الذين كان واضحا القصد منهم سكان منطقة الشرق الأوسط، "عبوسة" و"مخيفة".

واعتبر منتقدون للكتاب في بريطانيا أن الصور مسيئة للمسلمين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الشرق الأوسط، الذين اعتبروا الكتاب يغرز أفكار الكراهية تجاههم لدى الأطفال، حسب ما أشارت الصحيفة.

ويقول أحد الأطفال في المغامرة: "دعونا نبقى سويا ولا نفترق.. الأشخاص هنا لا يبدون ودودين"، ورد عليه صديقه: "لا أحب هذا المكان. أنه مخيف".