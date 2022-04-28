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بريطانيا تسحب كتابا للأطفال يحوي صورًا مسيئة للمسلمين

02:21 ص الخميس 28 أبريل 2022
بريطانيا تسحب كتابا للأطفال يحوي صورًا مسيئة للمسلمين

صورة متداولة للكتاب

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