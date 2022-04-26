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مجلس الأمن الروسي: أوروبا ستواجه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة

04:37 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
مجلس الأمن الروسي: أوروبا ستواجه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة

مجلس الأمن الروسي

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موسكو- (أ ش أ):

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن أوروبا ستشهد أزمة اقتصادية وسياسية عميقة قادمة وبالفعل يتأثر الأوروبيون بنمو التضخم وتدهور مستويات المعيشة.

وأوضح باتروشيف ـــ في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية، اليوم الثلاثاء ـــ أن "أوروبا ستواجه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة لبلدانها وأن التضخم المتزايد وهبوط مستويات المعيشة يؤثران بالفعل على ميزانيات ومزاج الأوروبيين".

وأشار إلى أن الهجرة واسعة النطاق تضيف إلى التهديدات الأمنية القديمة، مثل الانتشار غير المشروع للمخدرات والجرائم عبر الحدود.

وقال باتروشيف، إن" ممثلي المجتمع الإجرامي الذي فر من أوكرانيا سيحاولون احتلال مجالات تعود بالفائدة عليهم، وسينضمون للجماعات الإجرامية المحلية، الأمر الذي سيصاحب حتما تفاقم في وضع الجريمة في القارة الأوروبية".

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مجلس الأمن الروسي أزمة اقتصادية تدهور مستويات المعيشة أوروبا
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