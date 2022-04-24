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المستشار الألماني: التصويت لصالح ماكرون إشارة قوية لصالح أوروبا

11:15 م الأحد 24 أبريل 2022
المستشار الألماني: التصويت لصالح ماكرون إشارة قوية لصالح أوروبا

أولاف شولتس

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برلين - (أ ش أ):

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.

واعتبر المستشار الألماني - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد نقلتها قناة "فرنسا 24" - أن الذين صوتوا لماكرون أرسلوا إشارة قوية لصالح أوروبا.

بدوره أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن انتصار ماكرون يجعل وحدة أوروبا الفائز الأكبر في الانتخابات الفرنسية.

يذكر أن إيمانويل ماكرون فاز بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58.2% من الأصوات مقابل 41.8 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

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