Masrawy logo white

إعلان

زيلينسكي وأردوغان يبحثان الوضع في ماريوبول والضمانات الأمنية لأوكرانيا

03:08 م الأحد 24 أبريل 2022
زيلينسكي وأردوغان يبحثان الوضع في ماريوبول والضمانات الأمنية لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف/أنقرة - (د ب أ):

بحث الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا اليوم الأحد الوضع في مدينة ماريوبول والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، على موقع تويتر: "لقد شددت على الحاجة للإجلاء الفوري للمدنيين من ماريوبول، بما في ذلك آزوفستال".

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا "مسار عملية التفاوض والتنسيق مع تركيا وغيرها من الدول بشأن الضمانات الأمنية لدولتنا".

وقال إنه تطرق أيضا "للقضايا المرتبطة بالقدرات الدفاعية الأوكرانية والأمن الغذائي العالمي، الذي أصبح مهددا في ظل عرقلة الملاحة في البحر الأسود".

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن أردوغان أكد لزيلينسكي استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لعملية المفاوضات الأوكرانية الروسية والنظر بإيجابية لمسألة الضمانة.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
فولوديمير زيلينسكي أردوغان ماريوبول أوكرانيا

الخبر التالى:

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في أمريكا إلى 81 مليون
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. حبس 6 أشهر وغرامة.. التموين تحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا