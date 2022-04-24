زيلينسكي وأردوغان يبحثان الوضع في ماريوبول والضمانات الأمنية لأوكرانيا

كييف/أنقرة - (د ب أ):

بحث الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان هاتفيا اليوم الأحد الوضع في مدينة ماريوبول والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي، على موقع تويتر: "لقد شددت على الحاجة للإجلاء الفوري للمدنيين من ماريوبول، بما في ذلك آزوفستال".

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا "مسار عملية التفاوض والتنسيق مع تركيا وغيرها من الدول بشأن الضمانات الأمنية لدولتنا".

وقال إنه تطرق أيضا "للقضايا المرتبطة بالقدرات الدفاعية الأوكرانية والأمن الغذائي العالمي، الذي أصبح مهددا في ظل عرقلة الملاحة في البحر الأسود".

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن أردوغان أكد لزيلينسكي استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لعملية المفاوضات الأوكرانية الروسية والنظر بإيجابية لمسألة الضمانة.