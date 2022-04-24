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روسيا تعلن تدمير ورشات تمد الجيش الأوكراني بالمتفجرات

12:03 م الأحد 24 أبريل 2022
روسيا تعلن تدمير ورشات تمد الجيش الأوكراني بالمتفجرات

أوكرانيا

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موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة ورشات في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف القول :"بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو، تم تدمير ورشات في مصنع لإنتاج المتفجرات والبارود للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوجراد".

وأكد كوناشينكوف أن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة تسع منشآت عسكرية أوكرانية، منها مقر قيادة لواء في الجيش الأوكراني وأربع نقاط محصنة وأماكن لحشد القوات والآليات القتالية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بارفينكوفو ونوفايا دميتروفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد.

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