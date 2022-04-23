روسيا تقصف أوديسا وزيلينسكي مستعد للقاء بوتين لـ"إنهاء الحرب"

(دويتشه فيله)

قال الجيش الروسي إنه قصف محطة لوجستية تخزن فيها "أسلحة أجنبية" في أوديسا، وأكد الجيش الأوكراني وقوع قصف في أوديسا، فيما كرر الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي من أجل "إنهاء الحرب"، مهددا بالانسحاب من المفاوضات.

أكد الجيش الروسي أنه استهدف "بصواريخ بالغة الدقة" مخزنا كبيرا قرب أوديسا في جنوب أوكرانيا يحوي أسلحة تسلمتها القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت (23 ابريل/ نيسان 2022) في بيان إن "القوات المسلحة الروسية عطلت اليوم، بواسطة صواريخ بالغة الدقة وبعيدة المدى، منشأة لوجستية في المطار العسكري قرب أوديسا كانت تخزن فيها كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية".

واوضحت الوزارة أن الصواريخ الروسية استهدفت ما مجموعه 22 موقعا عسكريا أوكرانيا، وخصوصا ثلاثة مخازن اسلحة وذخائر قرب ايليتشيوفكا وكراماتورسكتم تدميرها. وأورد المصدر نفسه أن الطيران الروسي نفذ السبت ضربات جوية استهدفت 79 موقعا عسكريا أوكرانيا، وقصف خصوصا 16 مخزنا للمدفعية والوقود.

من جانبها قالت القيادة الجوية الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن صاروخين أصابا منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين في مدينة أوديسا المطلة

على البحر الأسود وإنه تم تدمير صاروخين آخرين. وقال أندريه يرماك المساعد بالرئاسة الأوكرانية إن خمسة قتلوا وأصيب 18. ولم يتسن التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل. وتنفي روسيا استهداف المدنيين في "عمليتها العسكرية الخاصة" التي بدأت في 24 فبراير شباط.

زيلينسكي مستعد للقاء بوتين

على الجتنب السياسي جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب". وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف "أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مكررا أنه "لا يخشى لقاء" الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. وتابع "شدّدت منذ البداية على المفاوضات مع الرئيس الروسي"، مضيفًا "لا يعني ذلك أنني أريد (مقابلته)، بل علي أن التقيه من أجل تسوية هذا الصراع بالوسائل الدبلوماسية". وأضاف "نثق بشركائنا، لكن ليس هناك أي ثقة بروسيا".

من ناحية أخرى أعلن زيلينسكي أن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلىقتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في المؤتمر الصحافي "إذا قتل رجالنا في ماريوبول وإذا أجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون (جنوب)، فإن أوكرانيا ستنسحب من أي عملية تفاوضية".

وكشف الرئيس الأوكراني عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى كييف الأحد لإجراء

محادثات. وأضاف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسحة التي تحتاجها أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.