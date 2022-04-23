الرئيس الجزائري يستعد لإجراء تعديل حكومي جديد

الجزائر - (د ب أ)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عزمه إجراء تعديل حكومي جديد، دون أن يحدد توقيته ولا الحقائب التي سيشملها هذا التعديل.

وقال تبون، في تسريب لمقتطفات من مقابلة مع وسائل إعلام محلية ستبث مساء اليوم السبت، إن هذا التعديل سيكون وفق نتائج كل قطاع، ويستند إلى مخرجات مجلس الوزراء وما تم تنفيذه ولم ينفذ من قرارات.

وكان تبون أجرى تعديلا حكوميا طفيفا في فبراير الماضي، أنهى بمُوجبه شغل الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، لمنصب وزير المالية، وعين بدلا منه وزير المالية السابق محمد راوية. كما أقال وزيرة الثقافة.

وفي العاشر من مارس الماضي، أنهى تبون، مهام وزير النقل، عيسى بكاي، لـ" ارتكابه خطأ فادحا"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.