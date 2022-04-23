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البنتاجون يدعو 40 دولة لاجتماع يناقش الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا

10:55 ص السبت 23 أبريل 2022
البنتاجون يدعو 40 دولة لاجتماع يناقش الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

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واشنطن - أ ش أ

دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 40 دولة حليفة إلى اجتماع في ألمانيا، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الاحتياجات الأمنية طويلة المدى لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي -حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- إن الاجتماع يهدف إلى إجراء مشاورات ستتطرق إلى السبل التي يمكن لشركاء أوكرانيا من خلالها المساهمة في تعزيز قواتها العسكرية بعد الانتهاء من الحرب.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أمس الجمعة لرئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، دعم بلاده الثابت والدائم للقوات المسلحة الأوكرانية في مواجهة هجمات روسيا المتجددة شرق البلاد.

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