جوتيريش يجتمع مع زيلينسكي في كييف الخميس المقبل بعد زيارة روسيا

نيويورك- (د ب أ):

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بزيارة لأوكرانيا الخميس المقبل عقب زيارته لموسكو واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة.

وأضاف مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان "سيعقد اجتماع عمل مع وزير الخارجية دمترو كوليبا وسيتستقبله الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم 28 أبريل".

ويلتقي جوتيريش مع العاملين في وكالات الأمم المتحدة لمناقشة زيادة المساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا.