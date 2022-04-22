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الشرطة البريطانية تجمع أدلة "مروعة" على جرائم حرب في أوكرانيا

02:31 م الجمعة 22 أبريل 2022
الشرطة البريطانية تجمع أدلة "مروعة" على جرائم حرب في أوكرانيا

الشرطة البريطانية

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لندن- (د ب أ):

أعربت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، والتي تقوم بجمع أدلة على جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، عن صدمة إزاء المواد "المروعة بصورة لا تصدق" وشهادات الشهود من جبهة الصراع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.

وذكر فريق جرائم الحرب بشرطة العاصمة، وهو وحدة ضمن قيادة شرطة مكافحة الإرهاب، أنه تسلم نحو 50 إحالة من أشخاص تربطهم صلة ببريطانيا، من بينهم أشخاص فروا من الصراع مباشرة خلال الشهرين الأخيرين منذ بدء الغزو الروسي.

وأعلنت الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) الشهر الماضي أنها تدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة، وناشدت أي شخص لديه دليل مباشر إلى التقدم به.

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