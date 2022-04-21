الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على ضباط روس

لندن - (د ب أ):

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على ضباط روس يُعْتَقَد أنهم لعبوا دورا في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس إنه تم فرض حظر سفر وتجميد محتمل لأصول بحق هؤلاء الضباط.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن روسيا تستهدف عن عمد الهجوم على مستشفيات ومدارس ونقاط التقاطع المرورية، وقالت إن " موجة العقوبات الجديدة الحالية تسري على هؤلاء الجنرالات والشركات العسكرية الملطخة أيديهم بالدماء".

ويُعْتَقَد أن ضابطا واحدا، على الأقل، من بين الجنرالات المعاقبين متورط في "مذبحة بوتشا".

وضمت قائمة العقوبات الجديدة أيضا داعمين غير عسكريين مثل رئيس شركة الخدمات اللوجستية "رشان ريلوايز" بالإضافة إلى سلسلة من الشركات العسكرية التي تم معاقبتها توافقا مع حلفاء غربيين آخرين.