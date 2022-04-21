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روسيا ترد على واشنطن بفرض عقوبات على نائبة بايدن

06:16 م الخميس 21 أبريل 2022
روسيا ترد على واشنطن بفرض عقوبات على نائبة بايدن

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد مواطنين ومسئولين أمريكيين؛ من بينهم نائبة الرئيس، جو بايدن، كامالا هاريس ورئيس مجلس إدارة شركة ميتا "فيس بوك سابقاً"، والمحظورة في روسيا، مارك زوكربيرج.

وذكرت الخارجية في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الرسمية "أنه ردًا على العقوبات المتزايدة باستمرار ضد روسيا والتي بموجبها تضم إدارة جو بايدن عددًا متزايدًا من المواطنين الروس، بينهم مسئولون وعائلاتهم، بالإضافة إلى ممثلي رجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية، تقرر وضع 29 أمريكيًا على (القائمة السوداء)، بينهم كبار المدراء ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين الذين يخدمون أجندة معادية للروس، اضافة إلى عقيلات عدد من كبار المسئولين".

وبالإضافة إلى هاريس والأشخاص الذين مُنعوا من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى، جاءت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة كريستوفر جرادي، والمتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاجون" جون كيربي وأشخاص آخرون.

كما تضمنت القائمة المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة "ميتا" (المحظورة في روسيا الاتحادية كمنظمة متطرفة) مارك زوكربيرج // بحسب البيان//.

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