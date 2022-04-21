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أوكرانيا تعتزم إصدار سندات للأفراد في أمريكا وأوروبا لتمويل جهود الحرب وإعادة الإعمار

05:49 م الخميس 21 أبريل 2022
أوكرانيا تعتزم إصدار سندات للأفراد في أمريكا وأوروبا لتمويل جهود الحرب وإعادة الإعمار

أوكرانيا

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كييف - (د ب ا):

قالت مصادر مطلعة إن أوكرانيا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لطرح ما تسمى "سندات السلام" للمستثمرين الأفراد بهدف المساعدة في تمويل الحرب وجهود إعادة الإعمار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المصادر القول إن المفوضية الأوروبية تقدم المشورة وتلعب دور الوسيط بين أوكرانيا والسلطات الوطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي ستتولى الموافقة على بيع السندات الجديدة ومتابعتها.

كما تجري أوكرانيا محادثات مع هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية بشأن هذه الخطوة.

وقال المصدر إن شركة قانون دولية في الولايات المتحدة تمثل الحكومة الأوكرانية في المحادثات مع الجانب الأمريكي بهدف الترتيب لطرح سندات أوكرانية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

وفي حين تسعى كييف إلى إصدار عدة طروحات من السندات، فإنه لم يتم الاستقرار على تفاصيل البرنامج المحتمل.

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