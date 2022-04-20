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أمريكا: وكالة الخدمة السرية قتلت متسللاً لدى تحطيم نوافذ بسفارة بيرو

11:13 م الأربعاء 20 أبريل 2022
أمريكا: وكالة الخدمة السرية قتلت متسللاً لدى تحطيم نوافذ بسفارة بيرو

ارشيفيه

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واشنطن - (د ب أ)

أردت وكالة الخدمة السرية الأمريكية "متسللا" مزعوما قتيلا بالرصاص خارج سفارة بيرو في واشنطن العاصمة، صباح اليوم الأربعاء، وفقا للسلطات.

وقال روبرت كونتي، قائد شرطة واشنطن، للصحفيين إن المشتبه به تم العثور عليه وهو يحطم نوافذ مقر إقامة سفير بيرو، حسبما ذكر موقع "إيه بي سي نيوز" الإخباري.

وأضاف كونتي أن أقارب السفير كانوا بالداخل وطلبوا الشرطة بعد الثامنة صباحا مباشرة.

وذكرت الخدمة السرية أن المشتبه به تم إطلاق النار عليه "بعد مواجهة" في الفناء الخلفي لمقر إقامة السفير. وذكر كونتي أنه يزعم أن المشتبه به حاول مهاجمة الشرطة بوتد حديدي، وأن الضباط استخدموا القوة المميتة عندما لم تجد الصاعقات الكهربائية نفعا.

وأضاف كونتي أن التحقيق ما زال جاريا في الدافع وراء الهجوم، مشيرا إلى أنه لم يتضح ما إذا كان المشتبه به يعلم أن هذا مقر إقامة السفير.

وأوضح كونتي أنه يجري فحص ضابطين للوقوف على مدى خطورة إصاباتهما.

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