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باشاغا: شهر رمضان فرصة لجمع شمل الليبيين وتعزيز روح التسامح والوحدة بينهم

06:05 م السبت 02 أبريل 2022
باشاغا: شهر رمضان فرصة لجمع شمل الليبيين وتعزيز روح التسامح والوحدة بينهم

فتحي باشاغا

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ليبيا - (أ ش أ)

أعرب رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا عن أمله في أن يكون شهر رمضان المبارك فرصة لجمع شمل الليبيين وتعزيز روح التسامح والوحدة بينهم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها باشاغا على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، قدم خلالها التهنئة للشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقال باشاغا - في تهنئته - "ندعو الله أن يحفظ هذا البلد العزيز من كل سوء ويحميه من كل مكروه، ونتمنى أن يكون هذا الشهر الكريم فرصة لتوحيد صفوفنا ونبذ الفرقة والخلافات والتكاتف من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".

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