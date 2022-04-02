الأمم المتحدة: 3342 ضحية مدنية للنزاع في أوكرانيا حتى الآن

جنيف - (أ ش أ):

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تحديثه اليوم السبت لأخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع في أوكرانيا، "إن العدد بلغ منذ 24 فبراير الماضي وحتى منتصف ليلة أمس 3342 ضحية مدنية، بينهم 1325 قتيلا و2017 مصابا".

وأوضح التحديث أن 448 قتيلا، إضافة إلى 1039 مصابا سقطوا في منطقتى دونيستيك ولوجانسك، بينما سقط 381 قتيلا و793 مصابا في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، أما في الأراضي التي تسيطر عليها (الجمهوريات)، التي نصبت نفسها بنفسها، فسقط 67 قتيلا و246 جريحا.

وأضاف أن 887 قتيلا و978 مصابا سقطوا في مناطق أخرى من أوكرانيا، تشمل مدن (كييف، وتشيركاسي، وتشيرنيهيف، وخاركيف، وخيرسون، وكييف، وميكولايف، وأوديسا، وسومي، وزابوريزهزهيا، ودنيبروبتروفسكنا)، ومناطق جيتومير التي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات.

وأشار المكتب الأممي إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.