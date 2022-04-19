العاهل السعودي: المملكة حريصة على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

الجزائر - (د ب أ)

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في رسالة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حرص السعودية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،استقبل اليوم الثلاثاء، سفير السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، الذي نقل له رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.

وأشار ذات المصدر إلى أن الملك سلمان عبّر للرئيس تبون، عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، معربا عن " مشاركته الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية".