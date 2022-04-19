Masrawy logo white

إعلان

العاهل السعودي: المملكة حريصة على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

09:35 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
العاهل السعودي: المملكة حريصة على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

الملك سلمان بن عبد العزيز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

الجزائر - (د ب أ)

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في رسالة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حرص السعودية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،استقبل اليوم الثلاثاء، سفير السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، الذي نقل له رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.

وأشار ذات المصدر إلى أن الملك سلمان عبّر للرئيس تبون، عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، معربا عن " مشاركته الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية".

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
الملك سلمان بن عبد العزيز عبد المجيد تبون فلسطين القدس الجزائر

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تدعو للتحرك وتحذر من أزمة في إمدادات الغذاء بسبب حرب أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل|بعد 12 عامًا من المقالب.. هل يكون "موفي ستار" نهاية برامج رامز جلال في رمضان؟
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا