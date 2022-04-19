فيديو- اعتداء رهبان أحباش على أقباط دير السلطان بالقدس بسبب علم مصر

وكالات:

كرر مجموعة من الرهبان الأحباش والاثيوبيين اعتدائهم على الرهبان المصريين بدير السلطان بالقدس، حسبما نشرت قناة سي تي في.

ووفق تصريحات الرهبان، بدأت المناوشات منذ مساء أمس الاثنين، وأرجعوا سبب الاعتداء إلى وضع العلم المصري بالدير، وهو ما أثار حفيظة الأحباش ودفعهم إلى التجمهر والمطالبة بتعليق العلم الأثيوبي.

وحسب مقاطع الفيديو المنتشرة، تدخلت الشرطة الإسرائيلية للفصل بين الطرفين، لاسيما وأن الرهبان المصريين تجنبوا تصعيد الموقف، ودعوا الجانب الآخر إلى ضبط النفس والاحتفال بالأعياد.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها دير السلطان، الدير الأثري الواقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس وتبلغ مساحته حوالي ١٨٠٠٠ متر٢، هذا النوع من الاحتجاجات أو المناوشات، فقد شهد خلال تاريخه الطويل نزاعًا طويل المدى على ملكيته بين الكنيسة المصرية ونظيرتها الحبشية، رغم استضافة الرهبان المصريين لنظائرهم الأحباش لمدة 3 قرون، لعجزهم عن دفع الضرائب المُقررة عليهم، لكنهم كانوا يثيرون قضية النزاع على الملكية في العديد من المناسبات .