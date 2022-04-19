وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ غدا جولة في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا

برلين- (د ب أ):

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك غدا الأربعاء جولة تستغرق ثلاثة أيام تشمل دول البلطيق الثلاثة، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء في برلين إن محور محادثات بيربوك سيكون رد فعل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمجتمع الدولي على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى مناقشة قضايا متعلقة بالسياسة الدولية والأوروبية الراهنة وأخرى ثنائية.

وتعتزم بيربوك أن تلتقي أولا نظيرها اللاتفي إدجارز رينكيفيكس غدا في العاصمة ريجا. ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء كريسجيانيس كارينز. وعقب ظهر اليوم نفسه، تعتزم الوزيرة بجانب نظيرها اللاتفي المشاركة في مناقشات مع نظيريهما الإستوني إيفا ماريا ليميتس، والليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس. بالإضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، من المرجح أن يكون الوضع الأمني في المنطقة هو الموضوع الرئيسي للمناقشات. كما تخطط بيربوك لزيارة مركز "التميز للاتصالات الاستراتيجية" التابع للناتو ولقاء ممثلين عن المجتمع المدني في ريجا.

وتلتقي الوزيرة في إستونيا يوم الخميس نظيرتها ليميتس في العاصمة تالين، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء كاجا كالاس. وتعتزم بيربوك لاحقا التحدث إلى طلاب في مدرسة ألمانية شريكة وزيارة نصب تذكاري لضحايا الشيوعية. وتتوجه بيربوك إلى ليتوانيا مساء الخميس، حيث تلتقي الرئيس جيتاناس نوسيدا ووزير الخارجية لاندسبيرجيس يوم الجمعة.

كما تعتزم الوزيرة زيارة مجموعة الناتو القتالية في روكلا يوم الجمعة، والتي يقودها الألماني الكولونيل ليفتنانت دانيل أندرا. وتم زيادة الوحدة متعددة الجنسيات من حوالي 1200 جندي إلى حوالي 1600 جندي بقوات إضافية من ألمانيا والنرويج ودول أخرى. وتشارك القوات الألمانية بأكبر عدد في الوحدة بحوالي 1000 جندي. علاوة على ذلك يقود الجيش الألماني منذ عام 2017 "مجموعة المعارك ذات التواجد الأمامي المعزز" (EFP)، كما يُطلق على الوحدة في مصطلحات الناتو.