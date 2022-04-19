استشهاد شابة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، عن وفاة شابة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن شابة تبلغ (19 عاما) من جنين استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص إسرائيلي خلال مواجهات قبل أسبوع.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشابة كانت أصيبت بعيار ناري في البطن في التاسع من الشهر الجاري، ووصفت حالتها في حينه بالخطيرة إلى أن تم الإعلان عن استشهادها.

ورصدت مصادر حقوقية استشهاد 18 فلسطينيًا خلال 15 يومًا فقط من الشهر الجاري، فيما استشهد 47 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال وامرأتان برصاص إسرائيلي في حوادث مختلفة منذ بداية عام 2022.

يأتي ذلك فيما يشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن شهر رمضان لدى المسلمين مع الأعياد اليهودية خاصة عيد "الفصح العبري"حيث تعتزم الجماعات الاستيطانية تقديم قرابين الفصح العبري في المسجد الأقصى.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية والفصائل بما فيها حركة حماس، من مغبة السماح بتقديم القرابين.