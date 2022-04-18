"تدمير منشأة لتخزين الأسلحة الأجنبية".. روسيا تؤكد قصفها لمدينة لفيف الاوكرانية

لفيف - (د ب أ)

أكدت روسيا اليوم الاثنين، أنها قصفت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن الصواريخ أصابت مركزا للإمداد العسكري.

وأضاف المتحدث أنه تم تدمير منشأة لتخزين الأسلحة الأجنبية، التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأعلنت إدارة المدينة في وقت سابق تعرضها لعدة ضربات صاروخية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، وذلك في أول مرة تشهدها المدينة منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وكتب عمدة لفيف، أندريه سادوفي، على صفحته على فيسبوك اليوم الاثنين، أن طفلا واحدا كان من بين المصابين. ولم يحدد سادوفي المكان الذي ضربته الصواريخ، لكنه قال إنها أصابت هدفا مدنيا واحدا على الأقل. وقال إن هذا الهدف هو مكان لخدمة الإطارات.

وأفادت تقارير بأن نوافذ فندق قريب قد تهشمت بسبب الانفجارات. ويقيم في الفندق أشخاص فارون من الحرب من مناطق أخرى في أوكرانيا.

وقال سادوفي إن القصف الصاروخي ألحق أضرارا بـ40 سيارة أيضا، مشيرا إلى أن الهجوم، الذي وقع اليوم الاثنين، شمل إجمالي خمس ضربات صاروخية.