تبون وبوتين يبحثان الأزمة الأوكرانية والاعتداءات الإسرائيلية في القدس

الجزائر - (د ب أ)

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأزمة الأوكرانية والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن تبون تلقى مكالمة هاتفية من بوتين، تناولا خلالها الأزمة الأوكرانية، وأنهما شددا على "أهمية الحل السياسي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن الرئيسين استعرضا "وجهات النظر حول الوضع الدولي"، مبرزين "التطورات الخطيرة التي تؤثر على أمن المواطنين الفلسطينيين، فضلا عن الاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس، مع التأكيد على مساندة بلديهما لحل عادل ودائم في الشرق الأوسط يجب أن يكرس الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

كما أشار البيان إلى أن تبون وبوتين تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا، وأنهما عبرا عن ارتياحهما للتقدم الذي أحرزه التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على "زيارات رفيعة المستوى بين القادة الجزائريين والروس، وكذلك الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي".

من جهتها، كشفت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن الطرفين أكدا خلال الاتصال على خططهما من أجل مزيد من التنسيق في إطار تحالف (أوبك بلس) الذي يضم كبار منتجي النفط.

وذكر الكرملين أن الزعيمين اتفقا أيضا على مواصلة التعاون في منتدى الدول المصدرة للغاز بما يخدم الحفاظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.