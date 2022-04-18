داعش يدعو إلى شن هجمات جديدة في أوروبا

بيروت - (د ب أ):

دعا تنظيم داعش الإرهابي مقاتليه إلى الثأر لمقتل قادته والاستفادة من الحرب الروسية في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا.

وقال المتحدث الجديد للتنظيم، أبو عمر المهاجر، في رسالة صوتية عبر تطبيق تليجرام في وقت متأخر أمس الأحد: "نعلن بعون الله والتوكل عليه بدء معركة مباركة، معركة الانتقام للشيخين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي والشيخ المهاجر أبو حمزة القريشي".

ودعا المتحدث جميع الجهاديين إلى استئناف الهجمات في أوروبا واستغلال الغزو الروسي الراهن لأوكرانيا.

وقال: "إلى كل أسود الخلافة ومقاتلي داعش في كل مكان.. إذا أصبت، اضرب بقوة لتبث الألم والرعب".

وأكد تنظيم داعش في مارس وفاة زعيمه السابق القريشي وأعلن تعيين خليفة له. وأعلن التنظيم تعيين أبو الحسن الهاشمي قائدا جديدا له.

كان أبو إبراهيم القريشي قد قتل في أوائل فبراير في عملية عسكرية أمريكية شمال غربي سوريا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذلك الوقت إنه فجر نفسه لتجنب المحاسبة على جرائمه.

وكان التنظيم قد عين القريشي بعد وفاة زعيمه لفترة طويلة أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019.

وفي الرسالة الجديدة، التي لم يتسن التحقق من صحتها، أعرب المتحدث عن أمله في ألا تتوقف الحرب الروسية في أوكرانيا حتى تحرق "الصليبيين وتمزق أراضيهم".